Alitalia, a rischio stipendi aprile

Stipendi di aprile a rischio per i lavoratori di Alitalia. Se non verranno, infatti, sbloccati i 55 milioni di ristori per i danni subiti a causa della pandemia non potranno essere erogate le retribuzioni di questo mese. E’ quanto è emerso, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, dall’incontro tra i commissari straordinari di Alitalia e i sindacati di categoria.