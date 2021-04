Achille Lauro e il nuovo album: “Un progetto che nasconde le mie personalità e anime”

Achille Lauro pubblica LAURO il sesto album di inediti in uscita il 16 aprile per Elektra Records/Warner Music Italy.

“Se dovessi definire questo progetto? Con il mio nome, un progetto di chi sono e che nasconde le mie centinaia di personalità e di anime. Vedo questo disco come un libro in cui c’è tanto. Credo che quello che faccio sia legato al vivere, penso che prenderò una piccola pausa dopo questo”.

Solo Noi e Marilù introducono un album punk rock, grunge che alterna una tempesta d’animo per dare voce ai soli e agli incompresi.

Achille Lauro parla al mondo degli irrisolti, dei fuori rotta, dei falliti e così l’album fagocita vite, storie d’amore, riflessioni sul bene, sul male e ciò che sta nel mezzo.

“L’album è diviso in due macroaree: una più introspettiva e una “voglio una vita così Rolls Royce”. Si possono trovare varie sfumature, si passa dagli anni 70 al pop anni 90 al rock, al punk e alle ballad che sono solo poesie”.

Achille Lauro racconta anche di quando ha svelato il titolo del suo nuovo album, del significato delle lettere e sulla scelta della copertina.

“Ho svelato il titolo dell’album a Sanremo e ho associato a ogni lettera un genere musicale. Non solo basandomi sul genere che ha influenzato la mia musica, ma anche per il concetto che questo genere ha dietro. Per la copertina ho scelto il minimalismo. Ho scelto il gioco dei bambini dell’impiccato ma in realtà è una tela realizzata da me con sotto il mio nome”.

Il nuovo album è da poco uscito, in attesa di poter tornare a fare musica dal vivo.

“Il mondo del live è fondamentale, il punto di arrivo. Lo scambio di un concerto è qualcosa di di indescrivibile e fa sentire le persone vicine. Non vedo l’ora di tornare sul palco ma adesso gestire emergenza sanitaria è unica cosa importante”.