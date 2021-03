Xiaomi Mi Talk: l’app che si scontrerà con Clubhouse?

Sale anche in Italia la “febbre Clubhouse“, ovvero l’inaspettato successo che l’applicazione per chat vocali di gruppo, diventata un punto di riferimento per molti speaker del Web, ha sperimentato nel giro di poche settimane dal lancio globale.

La piattaforma per lo scambio di opinioni tramite messaggi in cui la nostra voce è protagonista sembra piacere a tantissimi: Clubhouse ha raggiunto in ugual maniera gli adolescenti così come i relatori professionisti, grazie ad un’interfaccia pulita e facile da usare. Un’app che promette bene a tal punto da ispirare Xiaomi a recuperare un suo vecchio progetto, ovvero Mi Talk, al fine di ridargli nuova vita e trasformarlo in qualcosa di imprevisto.

Mi Talk, come i fan Xiaomi ricorderanno, è stata un’app di comunicazione dal passato abbastanza avventuroso: dopo essere stata chiusa per non essere riuscita a tenere il passo con giganti quali Whatsapp e Telegram, è stata recuperata per volontà del CEO Lei Jun, che ne ha promesso il ritorno sulle scene entro il 2021, in forma riveduta e corretta.

Una forma che secondo i piani di Jun potrebbe ricalcare quella della rivale Clubhouse, che ricordiamo al momento è bandita in territorio cinese. Xiaomi potrebbe quindi sfruttare l’occasione a suo vantaggio, per ritagliarsi una consistente fetta di utenti, nella speranza che Mi Talk possa seguire le orme di altri giganti della comunicazione orientale, che poi tutto il mondo ha conosciuto, come TikTok.

La prima versione del nuovo Mi Talk è comunque già comparsa sullo Store Xiaomi lo scorso Febbraio, dove è in fase di test esclusivo presso i dipendenti abilitati. Rimane tutto da definire il modo in cui il brand deciderà di lanciare l’app al pubblico, seguendo un sistema ad invito oppure a libero accesso: per ora nessuno si può sbilanciare, ma di certo riceveremo informazioni a riguardo seguendo la pagina Facebook dell’azienda o l’account Twitter ufficiale.