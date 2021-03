WhatsApp, novità per i messaggi vocali

Il 2021 si sta rivelando un anno cruciale per capire in che modo sta evolvendo la comunicazione online, che coinvolge anche e soprattutto le app di messaggistica. Dopo il successo straordinario di Discord e della più recente Clubhouse, un fattore comune sembra emergere tra i messenger più popolari e amati dal pubblico di ogni età: poter parlare liberamente, inviando audio o aprendo chat vocali, è quantomeno essenziale per gli utenti.

Le novità per i messaggi vocali di whatsapp

Lo sa bene anche WhatsApp, che ha in programma un aggiornamento importante per quanto riguarda la gestione dei messaggi vocali, in attesa dell’arrivo di soluzioni più flessibili per l’apertura di chat audio tra più utenti. Si tratta, come evidenziato dal sito di indiscrezioni WABetaInfo, di messaggi vocali a doppia velocità, molto simili a quelli già da tempo utilizzati dalla rivale Telegram.

Un update che, secondo gli informatori, arriva curiosamente dopo l’introduzione delle chiamate video da desktop: evidentemente, per gli sviluppatori non era prioritario migliorare la gestione degli audio, ma la loro popolarità crescente tra gli iscritti li ha portati a cambiare rapidamente idea. L’effetto pandemia, sicuramente, ha portato il popolo del web a volersi esprimere in maniera più diretta rispetto ai tradizionali messaggi di testo, tramite video, videochiamate e le immancabili chiacchierate.

Gli audio a velocità doppia su WhatsApp saranno disponibili sia su Android che iOS, e si potranno attivare premendo un’icona aggiuntiva rispetto al normale controllo di playback già fornito dall’app. Per differenziarsi dalle app che già propongono questa soluzione, il team di sviluppo potrebbe includere anche nuovi controlli secondari, ma al momento l’ipotesi non è confermata dai leak.

In attesa dell’arrivo di questa funzione sulla versione alpha dell’app, non c’è dubbio che gli sviluppatori abbiano in cantiere anche feature destinate a contrastare il dominio di Clubhouse: vedremo entro l’estate le prime chat di gruppo a “room” organizzate anche su WhatsApp?