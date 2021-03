La Volkswagen annuncia l’arrivo della nuova Taigo

La Volkswagen Taigo è in arrivo. In anticipo rispetto all’anteprima europea ufficiale, la Volkswagen rivela il nome del suo prossimo crossover.

Con la Taigo, la gamma dei SUV Volkswagen si arricchisce di una proposta nel segmento compatto.

Questo modello colpisce per il suo design dinamico ed emozionante, oltre a offrire un’ampia dotazione di assistenti alla guida e una connettività molto avanzata.

Come sarà la Taigo Volkswagen

Con alcuni bozzetti, la Volkswagen anticipa un CUV (Crossover Utility Vehicle) che combina la seduta di guida rialzata a un profilo da coupé sportivo. La nuova Taigo sarà lanciata sul mercato con efficienti motori TSI, proiettori anteriori a LED di serie, un concept dei comandi moderno, una plancia completamente digitale e un’ampia dotazione di assistenti alla guida.

La Taigo è basata sulla Nivus, un modello Volkswagen già in vendita in Brasile.

La versione per il mercato europeo sarà costruita nello stabilimento di Pamplona, in Spagna. Il nuovo CUV sarà svelato in anteprima quest’estate e arriverà sul mercato italiano all’inizio del 2022.