Viviana Grunert: il successo di un magazine si misura in minuti. Per VIVI A FIORI sono 17.000 minuti letti in 7 giorni, da 26 Paesi.

Grande successo per “Vivi a Fiori” l’iniziativa editoriale della home stylist

Viviana Grunert. Il magazine, che ha cadenza trimestrale, nella prima settimana di lancio ha fatto registrare numeri importanti: 5.659 persone

da 26 Paesi nel mondo hanno visitato la pagina dell’edizione digitale di “Vivi A Fiori” e ben 4.306 hanno già letto e sfogliato il magazine, per un totale di oltre 17.000 minuti di lettura effettiva. A queste si aggiungono le centinaia di persone che hanno ordinato l’edizione cartacea da collezione.

Il digitale oltre ad aver superato il cartaceo ormai in ogni ambito dell’editoria, consente di analizzare i comportamenti e gli interessi dei lettori: “Abbiamo scelto una piattaforma molto innovativa, che ci dà non solo il numero di lettori e i luoghi in cui viene letto, ma anche quanti secondi le persone si soffermano a leggere ogni singola pagina. In questo modo sappiamo quali sono le pagine più lette e gli articoli più apprezzati”, spiega Viviana Grunert.

“Da quando abbiamo portato gli ebook in Italia nel 2002” ha aggiunto Giacomo Bruno, editore del magazine, “abbiamo visto crescere l’interesse verso l’editoria digitale anno dopo anno. La possibilità di conoscere i numeri con tale precisione è un notevole valore aggiunto anche per quelle aziende che hanno deciso di investire sul nostro trimestrale e che per la prima volta non si devono accontentare del numero di copie distribuite ma possono conoscere il vero interesse del lettore verso il loro brand”. Un’innovazione che crea un nuovo standard per il mercato delle riviste.

Un altro degli aspetti alla base del successo del magazine “Vivi a Fiori” è costituito dall’attenzione ai dettagli. Lo stile si genera proprio dalla cura per il dettaglio, come ama dire Viviana Grunert, per questo la scelta di lanciare la rivista in formato digitale, non è casuale.

“Vivi a Fiori” ha centrato il desiderio di molti di cercare di vivere per quanto possibile in armonia con sé stessi e con gli altri, per affrontare un presente difficile ma in grado di generare una nuova rinascita. Secondo i numeri di lettura, infatti, tra gli articoli più letti ci sono quelli con i consigli pratici per riadattare gli spazi alle necessità del momento, proprio ora che la casa è diventata polifunzionale.

Viviana Grunert è home stylist, direttore editoriale del Magazine “Vivi A Fiori”. È fondatrice di VGFlowerStudio che da anni aiuta le persone ad organizzare la propria vita attraverso le To Do List. È cofondatrice di Bruno Editore, la casa editrice che ha portato gli ebook in Italia nel 2002. È autrice del libro “La Nuova Legge di Attrazione”, tradotto in 4 lingue e diventato Bestseller Amazon in tutto il mondo. È speaker in prestigiosi eventi di formazione ed è stata ospite del TG4 per parlare della nuova professione di “Home Stylist”. Gestisce il blog “Dettagli di Stile” dove condivide approfonditi articoli sull’home styling e dove spesso anticipa le nuove tendenze per la casa. Info e rassegna stampa su https://www.vivianagrunert.it



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it