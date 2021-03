A Verissimo i protagonisti del Grande Fratello Vip

Sabato 6 marzo su Canale 5,alle ore 16.00, Silvia Toffanin condurrà una puntata di Verissimo interamente dedicata a “Grande Fratello Vip”.

Gli ospiti della puntata del 6 marzo

In esclusiva, saranno in studio, per un’imperdibile reunion, tutti i finalisti, e non solo, dell’edizione appena conclusa, la più lunga di sempre al mondo.

Posto d’onore a Tommaso Zorzi che rilascerà la sua prima intervista tv da trionfatore del reality.

Per raccontare le emozioni, gli aneddoti e i retroscena mai svelati sui loro 169 giorni passati nella casa più spiata d’Italia, saranno ospiti: il secondo classificato Pierpaolo Pretelli e poi Dayane Mello, Stefania Orlando ed Andrea Zelletta.

Prima intervista anche per Rosalinda Cannavò, che durante la sua permanenza nella casa ha vissuto fortissime emozioni, dal confronto con il Gabriel Garko all’amore sbocciato con Andrea Zenga.