Veneto zona arancione, l’annuncio di Zaia

Il Veneto in zona arancione. Lo annuncia il governatore Luca Zaia. Entrano in vigore nuove regole e misure più restrittive per arginare la diffusione del coronavirus. “Siamo zona arancione. Il dato fa comprendere quanto corra velocemente l’infezione. Le proiezioni sono preoccupanti”, dice il governatore. “Siamo davanti ad una mutazione del virus che è dal 43% al 100% più contagioso. Speriamo sia l’ultima”.

“Abbiamo rilevato 1505 positivi, che rapportati ai tamponi sono il 3,44%. Ad oggi i positivi in Veneto sono 27.440”, spiega ancora fornendo i dati. “I ricoverati totali sono 1.359, così suddivisi: 1.206 nell’area non critica e 153 in terapia intensiva. I decessi nelle ultime 24 ore sono 25. I dimessi sono 16.309”, afferma ancora.

“Alla domanda: davanti alla necessità di chiudere le scuole, voi chiudete? La risposta è sì. Siamo stati attaccati perché parliamo sempre di scuole. Avete visto che sta accadendo ciò che abbiamo sempre detto? Le scuole comunque vengono chiuse”, chiarisce.