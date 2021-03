Vaccino Johnson & Johnson, via libera dell’Aifa

L’Agenzia del farmaco italiana ha dato via libera – a quanto si apprende -al vaccino monodose Johnson & Johnson, dopo l’ok di ieri dell’Ema. L’autorizzazione dell’Agenzia del farmaco italiana al vaccino Janssen (Johnson & Johnson) “per la prevenzione della malattia Covid-19” riguarda “i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione Ema”. Lo comunica l’Aifa in una nota, precisando dunque che “il vaccino sarà messo a disposizione a carico del Ssn”.

“La Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell’Agenzia – si legge ancora nella nota – si è riunita oggi, 12 marzo 2021, e ha confermato la valutazione dell’Ema sull’efficacia del vaccino che nelle forme gravi arriva fino al 77 %, dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85%, dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati attualmente disponibili hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nella efficacia. Il vaccino Janssen, il quarto approvato, si aggiunge come un’altra utile opzione con un beneficio rilevante nel contrasto alla pandemia”.