Vaccino Covid, Salvini: “Italia si muova per suo conto o non ne usciamo”

Sul tema vaccini anti Covid e distribuzione in Italia, Matteo Salvini “in settimana incontro i rappresentanti del governo di San Marino, visto che non arrivano i vaccini promessi dall’Europa è giusto andarli a cercare dove sono. L’Italia si muova per suo conto, altrimenti non ne usciamo più”, ha spiegato il leader leghista lasciando il tribunale di Cagliari.

“Dopo una estate passata a infamare la Sardegna e i sardi – ha poi aggiunto sulla regione da oggi zona bianca -, viene resa giustizia, un riconoscimento del buon governo, del lavoro fatto”.

E a proposito dell’indagine sulla ‘Mare Jonio’, accusata di aver incassato soldi per far sbarcare immigrati in Italia, “ringrazio la procura di Ragusa, è giusto che si vada fino in fondo. Su questo tema chiederò un incontro urgente al Presidente del Consiglio e con il ministro dell’Interno. Nei primi due mesi di quest’anno ci sono stati 4.536 sbarchi, contro i 2.359 del 2020 e i 262 del 2019 con la Lega al governo”, dice Salvini.