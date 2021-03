Vaccino covid Lazio over 70 da oggi, come prenotare

Ufficialmente aperte nel Lazio le prenotazioni per il vaccino covid riservato agli over 70. Ma come prenotare? Da oggi, 10 marzo,è possibile per i cittadini di 77 e 76 anni (nati cioè nel 1944 e nel 1945) e residenti nella Regione effettuare la prenotazione per la somministrazione del siero e per farlo, è necessario accedere online alla piattaforma https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. Per prenotare, è sufficiente avere con sé la tessera sanitaria in corso di validità: andranno quindi comunicati il numero di Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera.

Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede. 72 ore prima dell’appuntamento prenotato, un sms ricorderà l’appuntamento fissato.

La scorsa settimana si è aperto l’iter per i cittadini di 79 e 78 anni, nati nel 1942 e 1943, ecco le prossime date in calendario:



– il 12 marzo i cittadini residenti nel Lazio di 75 e 74 anni (nati nel 1946 e 1947)

– Il 15 marzo i cittadini residenti nel Lazio di 73 e 72 anni (nati nel 1948 e 1949)