Vaccino covid Lazio, lunedì al via prenotazioni altra fascia over 70

Vaccino anti Covid, lunedì nel Lazio aprono le prenotazioni per un’altra fascia over 70.

“Sono 184.381 gli over 70 prenotati per il vaccino anti Covid: 65.483 per la classe d’età 78/79 anni, 58.057 per la classe d’età 76/77 anni e 60.841 per la classe d’età 74/75 anni” ha riferito l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Lunedì, ha spiegato D’Amato, aprono le prenotazioni per la fascia 73/72 anni. Sono, invece, oltre 9mila le vaccinazioni per fragili. E sono aperte le prenotazioni per codice c02 ovvero invalidi assoluti con indennità di accompagnamento.