Vaccino covid, Bassetti: “Arrivare a 500mila dosi o sono dolori”

“Se per l’autunno non avremo messo in sicurezza il 70-75% della popolazione con il vaccino contro il coronavirus, bisognerà domandarsi perché le cose non avranno funzionato. Dobbiamo arrivare a 500.000 persone vaccinate ogni giorno. Ieri ne abbiamo vaccinate 172.000: troppo poche. L’Inghilterra ne vaccina 800.000 al giorno, dobbiamo arrivare a quei numeri e se non ci arriviamo saranno dolori”. Il professor Matteo Bassetti, il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a Cartabianca risponde così alle domande sull’andamento della campagna di vaccinazione.

“Fino ad oggi ho dovuto constatare che le cose non hanno funzionato come avrebbero dovuto. Sono arrivati meno vaccini del previsto, ma ci sono anche scelte sbagliate. Ci sono 551 morti come oggi, con terapie intensive ancora affollate, pagheremo ancora uno scotto”, dice riferendosi alla fase dell’epidemia che l’Italia sta vivendo.