Vaccino AstraZeneca, in Germania solo a over 60

Il vaccino AstraZeneca in Germania solo per gli over 60. E’ la decisione del ministro della Salute tedesco e dei ministri della Salute di ogni Land. Come riferisce la Dpa, il provvedimento entra in vigore domani. I soggetti di età inferiore a 60 anni potranno ricevere il vaccino solo “a discrezione dei medici e dopo un’analisi individuale del rischio”