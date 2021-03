Monica Setta e Tiberio Timperi: boom di ascolti per Uno Mattina in Famiglia

Monica Setta e Tiberio Timperi fanno boom di ascolti con Uno Mattina in Famiglia.

Gli ascolti tv del 7 Marzo

La puntata di domenica 7 marzo ha sfiorato il 34% di share segnando così un’importante record per la strepitosa annata della trasmissione. Toccati anche picchi del 42% di share, con il programma che si attesta con lo share più alto della giornata.

Quasi 3 milioni di telespettatori nella puntata dedicata in primis al Festival di Sanremo 2021.

Un Festival che si era concluso soltanto quattro ore prima dell’inizio del programma. Non tutti, a notte fonda, hanno potuto seguire le sorti della kermesse canora italiana.

La bravura e la professionalità dei due conduttori, giornalisti di lungo corso, ha permesso a chi si fosse sintonizzato nelle prime ore del mattino di conoscere l’esito del Festival.

Il tutto arricchito dal commento di ospiti e protagonisti intervenuti nel corso della puntata.

Il tocco in più è arrivato da Monica Setta, una che il Festival lo ha vissuto. Nel 2003, infatti, la giornalista fu chiamata da Pippo Baudo per la conduzione del Dopofestival 2003. L’esperienza sanremese proseguì poi con Domenica In. E da due stagioni lo fa brillantemente al timone di Uno Mattina in Famiglia, raccontando le fasi salienti del festival: l’attesa della finalissima e le reazioni del day after.