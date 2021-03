Un’amicizia contro tutto e tutti

Una nuova serie televisiva sarà prodotta dalla televisione statunitense Mgm e dalla israeliana Tadmor Entertainment, con la assistenza della federazione internazionale di Judo che parlerà della amicizia maturata e nata sui tappeti della celeberrima arte marziale giapponese fra il judoka iraniano Saeid Mollaei e l’israeliano Sagi Muki.

Lo riferisce il sito Ynet secondo cui a lato della serie sarà realizzato anche un documentario.

Anche contro la propria nazione

Gareggiare con un avversario significa rispettare una legge non scritta carica di valori basata sulla tolleranza e sulla condivisione. Per di più, le rivalità e le amicizie tra atleti hanno da sempre affascinato il cinema, che di fronte a una storia interessante ha sempre tentato di presentarla sul grande, ma anche sul piccolo schermo.

In questo caso verrà ripercorsa la storia incredibile, ma vera dell’iraniano Saeid Mollaei, uno degli atleti più coraggiosi della storia.

Nel 2019, Mollaei ha acquisito notorietà poiché malgrado le minacce, non ha seguito gli ordini dell’Iran che gli avrebbero imposto di perdere apposta in una gara per non dover combattere contro un judoka israeliano, ovvero Muki.

L’atleta iraniano è scappato e si è rifugiato in Germania e per diverso tempo non ha potuto gareggiare, ma quest’anno ha finalmente ottenuto il passaporto dalla Mongolia e ha così partecipato allo Grande Slam di judo avvenuto di recente in Israele.

L’arrivo del judoka iraniano Saeid Mollaei in Israele è un grandissimo evento storico.

Mollaei, infatti, è il primo sportivo nato in Iran che partecipa ad una gara in Israele da quando l’ayatollah Khomeini ha assunto il potere a Teheran.

Una grande amicizia nata dal coraggio

La storia di Mollaei trasmette un messaggio positivo: l’amicizia supera qualsiasi ostacolo, anche quello dell’intolleranza, e il suo legame con il judoka israeliano Sagi Muki ne è un esempio.

Certamente, non mancano reciproci attestati di stima sui social, infatti negli scorsi giorni, Muki ha pubblicato una fotografia mentre abbracciava il suo amico iraniano.

La serie tv utilizzerà dei filmati inediti e le interviste agli atleti durante quei giorni drammatici per le loro carriere.

Di sicuro Mollaei ha perso la sua cittadinanza iraniana, ma ha sicuramente conquistato un’amicizia che durerà per sempre.

