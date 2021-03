Un nuovo Rendez-Vous con Lingerie Française

PARIGI, 18 marzo 2021 /PRNewswire/ — Dopo il successo delle precedenti sfilate, Promincor – Lingerie Française, organizzazione senza scopo di lucro che riunisce i marchi francesi di lingerie sotto un marchio comune e una voce unica in tutto il mondo. Grazie al sostegno di DEFI, aveva inizialmente previsto di riunire ancora una volta i più grandi marchi di Lingerie Française per uno spettacolo unico nel gennaio 2021. Tuttavia, la crisi sanitaria che si è diffusa in tutto il mondo ha cambiato le carte in tavola. Ma nelle profondità più oscure di questa crisi mondiale, alcune gemme hanno brillato: sono nate nuove ispirazioni, il bisogno di creatività è aumentato, intere industrie sono diventate digitali al 100%. E così è nato « Rendez-Vous », un cortometraggio in stile francese di Lingerie Française.

Lingerie Française e i suoi 10 prestigiosi marchi, ovvero Antigel, Aubade, Chantelle, Empreinte, Passionata, Lise Charmel, Lou, Louisa Bracq, Maison Lejaby e Simone Pérèle, invitano con orgoglio il mondo intero ad un « Rendez-Vous » speciale per scoprire questo film evento sul canale Lingerie Française.





La lingerie è sempre stata un vero riflesso dei tempi. In questo periodo particolarmente strano e rigidamente vincolato. Lingerie Française porta una ventata di libertà attraverso una produzione vibrante ed emozionante. Questo cortometraggio di otto minuti celebra la diversità delle donne, l’inclusione, la bellezza naturale e il lasciarsi andare. Rendez-Vous è una performance digitale ritmata con scene intime e coreografiche con 10 donne dai 20 ai 60 anni, dalla taglia 34 alla 44, dalla coppa A alla coppa H. Rappresentando una corsa frenetica attraverso Parigi, questo film invita il pubblico a scoprire i valori di Lingerie Française, la cui influenza si estende in tutto il mondo: Alto livello di creazione francese, Fiducia in se stessi, Massimo della vestibilità e Rispetto sostenibile.

Ieri, le donne indossavano la lingerie per piacere agli altri. Oggi, è più una ricerca edonistica: comprano per essere felici. Le donne vogliono essere libere. Libere di giocare con la loro lingerie, di mescolare le cose, di stratificare e di essere completamente sensuali, audaci, attive e diverse! Reclamano i loro corpi attraverso i loro codici, le loro storie e i loro desideri… Imparano ad amare i loro difetti e a guadagnare la fiducia finale, lontano da ciò che viene dettato dalla società.

