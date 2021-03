TripandJoy: il portale per chi ama i viaggi culturali e non solo.

Contenuti di qualità e notizie curiose su storia, arte, archeologia. Dagli archivi della storica Casa Editrice Bonechi nasce un portale dedicato ai viaggi culturali e non solo.



Una quantità di informazioni che arrivano dall’immenso archivio della storica Casa Editrice Bonechi e sbarcano (finalmente) sul web. È quello che mancava: un portale che offre informazioni di qualità, pensate per il turista che vuole documentarsi in maniera approfondita sui luoghi che andrà a visitare. Chiunque ami viaggiare conosce da sempre la casa editrice fiorentina, specializzata in libri turistici confezionati in maniera sartoriale per ogni località descritta, tradotti in tantissime lingue e venduti sul posto, in tutto il mondo. Le guide Bonechi sono scritte da archeologi, storici dell’arte, direttori di musei, esperti del settore, illustrate da immagini realizzate da professionisti e strutturate per accompagnare il turista nella sua scoperta. Tripandjoy è il luogo virtuale in cui trovare questi materiali di altissimo livello, scritti appositamente per chi viaggia: contenuti sempre vivi che ora vanno a popolare la rete e offrono una quantità di informazioni che finora mancava nel web.

Oltre all’archivio, accessibile tramite una mappa interattiva, la sezione News riporta notizie e curiosità dal mondo relative a musei, esposizioni, street art, premi culturali, viaggi, architettura, design. Nel Blog vengono trattate tematiche fresche e curiose inerenti il viaggio: dalle botteghe fiorentine ai parchi per i bambini creati da designers, dalle terme libere in luoghi archeologici ai tips per viaggiare in camper o visitare le città d’arte con i bambini. Una sezione via via implementata sulla base delle esigenze dei reali fruitori, grazie a un puntuale dialogo attraverso i social. Gli argomenti che piacciono di più sono quelli che riguardano le eccellenze italiane – “con l’enorme patrimonio artistico che abbiamo in Italia potremmo scrivere per anni”, dicono i curatori –, ma anche la vita all’aria aperta o gli itinerari insoliti e alternativi: un portale per viaggiatori(culturali) creato da viaggiatori.

