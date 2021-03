Toninelli vs Renzi, viaggi in Arabia Saudita e Bahrain nel mirino

Danilo Toninelli contro Matteo Renzi su Facebook. Nel mirino del pentastellato finiscono infatti i recenti viaggi in Arabia Saudita e Bahrain del leader di Italia Viva.

“Mentre ai cittadini italiani viene chiesto di stare a casa per il Covid – scrive l’ex ministro pentastellato Toninelli -, Renzi se ne va in giro per il mondo col jet privato (di chi non si sa) a trovare i suoi amici sceicchi e presidenti, incurante dei loro problemi con i diritti umani, per tenere conferenze (pagate quanto?), godersi dalla tribuna d’onore il gran premio di Formula 1 e – come emergerebbe dalle indiscrezioni di stampa – anche per curare affari”.

“Se Renzi ha deciso di sfruttare la sua rete di conoscenze personali costruita quando era premier per proprio tornaconto – attacca quindi Toninelli -, abbia la decenza di lasciare la politica e la sua carica di parlamentare”.