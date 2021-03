Tocca a te, il nuovo talent show di Raiplay con Carlo Conti

Un’appassionante sfida per premiare i migliori talenti nell’ambito musicale, artistico, culinario e non solo.

RaiPlay lancia il nuovo talent show “Tocca a te!”, realizzato sotto l’egida di Carlo Conti, rivolto a tutti gli italiani dai 18 anni in su e che vogliono far scoprire le loro abilità più sorprendenti.

Come partecipare

“Esiste qualcosa in cui eccelli o che solo tu sai fare?” Oppure, “Sai tirar fuori musica da strumenti impensabili, o fare acrobazie sorprendenti?” E ancora, “Sai costruire opere incredibili, o disegnare come un grande Maestro?” “Suoni, canti o interpreti una canzone in modo da commuovere tutta la famiglia?”

Queste alcune delle domande rivolte agli utenti che desiderano partecipare ai casting per il nuovo show. Sono loro infatti che dovranno mettersi alla prova e, se si considereranno abbastanza bravi, potranno inviare un contributo tramite l’apposita pagina web www.rai.it/toccaate compilando tutti i campi del forum. Per partecipare occorre registrare un video della propria performance, della durata massima di 3 minuti (e dimensioni inferiori a 4 GB), aggiungere una breve presentazione ed inviare il tutto. La partecipazione è libera e gratuita e non comporta l’assegnazione di premi.

Le performance selezionate dalla redazione e da Carlo Conti verranno trasmesse sulla piattaforma di RaiPlay, confezionate in puntate da 3/4 esibizioni ciascuna e raccontate attraverso impaginazioni grafiche e narrazioni fuori campo. Il termine ultimo per partecipare è il 30 aprile.

Non verranno presi in considerazione clip di “cover band” o tribute band, video di esibizioni estrapolate da spettacoli, cerimonie e altro genere di manifestazioni. Inoltre, nell’inquadratura scelta per la ripresa della performance, non dovranno essere presenti altre persone, loghi e/o marchi di prodotti e/o servizi e neanche messaggi con finalità promozionali. Il video dovrà essere girato in formato orizzontale.

A questo punto se c’è qualcosa in cui sei davvero un fenomeno è il momento di non nasconderlo e di metterlo in mostra: Tocca a te!