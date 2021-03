Telegram sfida apertamente Clubhouse con le chat vocali

Tempo di rivoluzione in casa Telegram: l’app di messaggistica, forte di un successo sempre crescente e ormai irraggiungibile dalle ultime novità nel panorama della comunicazione, ha appena rinnovato e ampliato le funzioni dedicate alla gestione delle chat vocali, inaugurate recentemente per dar spazio ai discorsi di tutti all’interno di un gruppo.

Dopo aver provato a sconfiggere il primato di Discord, la chat dei gamer, nell’ambito delle conversazioni a voce, aprendo a tutti gli iscritti le chat audio di gruppo, Telegram ha ben pensato di dichiarare guerra anche a Clubhouse, includendo nuove funzionalità che permettono a tutti di chiacchierare liberamente in canali e gruppi, una volta che l’amministratore ha dato il proprio assenso alla trasmissione della diretta.

Se siamo admin, infatti, grazie al nuovo aggiornamento Telegram ora disponibile, potremo scegliere la nuova opzione ‘avvia chat vocale’ dal menu principale, per poi selezionare i partecipanti alla conversazione e infine inviare un link di invito a chi volesse ascoltare o intervenire in un secondo momento. Ma non è finita qui: sarà addirittura possibile registrare l’intera sessione di chat, in modo da poter ottenere un comodo file da riutilizzare come podcast su altre piattaforme o condividere in un secondo momento.

Una volta terminata la registrazione, l’amministratore del gruppo o della chat troverà nei propri Messaggi Salvati il relativo file: in questo, saranno memorizzati gli interventi di tutti gli utenti, tra coloro che hanno richiesto di parlare a turno utilizzando il sistema “ad alzata di mano” già visto e sperimentato con successo su Clubhouse per evitare confusione nei dibattiti.

In conclusione, ci troviamo davanti a una delle più importanti innovazioni di Telegram degli ultimi mesi, che tra videochiamate, telefonate e chat vocali aperte a tutti può considerarsi ormai quasi un social network completo: a quali altre possibilità potrà aprirsi nei prossimi mesi, per migliorarsi ulteriormente e distinguersi sempre di più dalla massa?