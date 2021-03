Tapiro per Belen a Striscia la Notizia

Belén Rodríguez da record: questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli le consegnerà il Tapiro d’oro.

La showgirl argentina, incinta di cinque mesi, è finita al centro delle polemiche perché sabato era all’inaugurazione di un locale milanese, zona Lambrate, dove più di 400 ospiti hanno ballato senza mascherine e distanziamento.

Intercettata a Milano, Belén, 36 anni, ha dichiarato:

«Sono andata lì per pranzo. Ero seduta in una zona riservata e la mascherina l’ho tolta solo per mangiare e scattare qualche foto. Non ho visto la folla, perché sono andata via prima che la situazione degenerasse».