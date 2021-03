Svezia, accoltellate otto persone: fermato 20enne

Otto persone accoltellate in Svezia. E’ successo a Vetlanda nel sud del Paese. Secondo quanto riferiscono i media locali un giovane di 20 anni sarebbe stato fermato dalla polizia che nella sparatoria lo avrebbe anche ferito. “Il movente non è ancora chiaro” ha detto Angelica Israelsson Silfver, portavoce della polizia, citata dal quotidiano Aftonbladet, spiegando che “l’uomo non è stato ancora interrogato”. L’aggressione è avvenuta intorno alle 15 non lontano dalla stazione ferroviaria.