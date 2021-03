STL nomina Chris Rice CEO del suo ramo di attività dedicato alle soluzioni di accesso

– Lancia nuove soluzioni di accesso, incentrate su Open RAN e 5G

SANTA CLARA, Stati Uniti, 3 marzo 2021 /PRNewswire/ — STL [NSE: STLTECH], integratore leader nel settore delle reti digitali, ha annunciato oggi la nomina di Christopher Rice a CEO per il ramo aziendale delle soluzioni di accesso. La nomina di Chris riflette la forte attenzione di STL verso la promozione della crescita e l’innovazione nel segmento degli accessi.

Sfruttando 25 anni di esperienza nelle comunicazioni ottiche e nell’integrazione dei sistemi, STL sta ampliando le proprie capacità attraverso le reti digitali costruendo soluzioni di base nell’area di accesso edge, sia sul lato wireline che wireless 5G. Con oltre 5 anni di investimenti in tecnologie di accesso e lanci di prodotti chiave, l’azienda ha presentato la business unit dedicata alle

soluzioni di accesso che si concentra su Open RAN, 5G, FTTx programmabile e software di controllo/gestione. Chris è un esperto dirigente tecnologico che guiderà questa BU e porterà avanti i piani di crescita di STL.

Chris vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Prima di STL ha collaborato con AT&T, dove ha realizzato una strategia tecnologica e una visione pluriennale sia per l’evoluzione della rete che del sistema sottostante. Ha inoltre guidato il passaggio all’SDN (software-defined networking) di AT&T, guidando il team che ha creato le principali capacità di automazione e piattaforma per guidare questo cambiamento. Chris ha conseguito un MBA presso la University of Central Florida, un Master in ingegneria elettrica presso la Virginia Tech, e si è laureato presso WINLAB (Wireless Information Network Laboratory) di Rutgers.

“Lo spazio di rete digitale si trova in un punto di inflessione in cui le tecnologie aperte e le infrastrutture basate su software stanno diventando sempre più importanti” ha dichiarato Chris Rice. STL si trova in una posizione unica per trarre vantaggio da questa megatendenza attraverso il crescente portafoglio di accesso che supporta scala, latenza, apertura e agilità. Le società di telecomunicazioni richiedono queste caratteristiche per le reti private e aziendali. Sono molto entusiasta di guidare questa azienda e questo straordinario team. Insieme, creeremo soluzioni di nuova generazione per realizzare il pieno potenziale della banda larga in fibra e del 5G. Forniremo tutto questo con programmabilità e ai costi attesi dal settore” ha aggiunto.

Commentando la nomina di Chris, Anand Agarwal, CEO del Gruppo STL, ha dichiarato: “STL si impegna a rendere le reti open source e convergenti una realtà. Da oltre 5 anni investiamo in SDN per reti wireless 5G e in fibra ottica. Sono estremamente entusiasta di avere Chris a capo del nostro team incaricato delle soluzioni di accesso. Sono certo che con l’eccezionale esperienza di cui dispone nel guidare questi importanti cambiamenti a livello globale, Chris porterà il settore delle soluzioni di accesso e 5G a un livello superiore e otterrà la leadership tecnologica e di mercato per STL. Desidero dare il benvenuto a Chris nella famiglia STL e gli porgo i miei migliori auguri per questa nuova avventura”.

