SNAI – Sanremo: Ermal Meta verso la vittoria Sorpresa Annalisa, Irama outsider

Willie Peyote punta al podio e al Premio della Critica – Stasera la finale delle Nuove proposte: Gaudiano favorito a 2,50, Folcast insegue a 3,00.



Milano, 5 marzo 2021 – Il Festival di Sanremo si avvia verso la finale: archiviata la serata delle cover, la classifica provvisoria vede Ermal Meta in testa, primo posto confermato anche dai betting analyst di SNAI a 3 volte la scommessa (alla vigilia era dato a 12). Per i trader, la vera sorpresa è Annalisa: all’inizio della kermesse la sua vittoria era lontana a 33, ora si gioca a 5,00. Fedez e Francesca Michielin restano in zona podio, a 7,50. Stessa quota per Willie Peyote che però è in cima alla lavagna del Premio della Critica, a 3,00: c’è da battere il duo Colapesce-Dimartino (a 3,50), con Max Gazzè che insegue a 5,50.

Irama outsider – Tornando alla gara, resta stabile Irama nonostante non si possa esibire dal vivo: la vittoria – sarebbe la prima “a distanza” nella storia del Festival – vale 12. Ritoccata ancora la quota di Arisa, passata da 18 a 15 e ora offerta a 12, davanti a Lo Stato Sociale. La vittoria della band di “Combat pop” vale 15, come quella dei Maneskin (che però perdono credito, alla vigilia erano a 7,50). L’esibizione di ieri con Neffa piazza Noemi a metà lavagna: dopo la prima serata era offerta a 8,00, ora il successo si allontana a 20. Stessa quota per Malika Ayane e per il duo Colapesce-Dimartino, che all’inizio del Festival era favorito a 5,50.

Bugo ultimo, Orietta Berti dimezza – Recuperano gli Extraliscio con Davide Toffolo, che dimezzano da 50 a 25, alla pari di Madame e Fasma. Sale da 18 a 33 la vittoria di Gaia, che raggiunge Fulminacci e La Rappresentante di Lista. Poche chance per Max Gazzè, a 50 insieme a Francesco Renga, Ghemon e Orietta Berti, che però dimezza: alla vigilia era ultima a 100. Ora in fondo al tabellone ci sono Random e Bugo, che si piazzano alle spalle di Coma Cose, Gio Evan e Aiello, tutti a 75.

Gaudiano leader delle Nuove proposte – Stasera la premiazione delle Nuove proposte: il pugliese Gaudiano è avanti a 2,50, ma il cantautore romano Folcast lo tallona a 3,00. Scivola a 3,50 Davide Shorty, il favorito della vigilia (la vittoria era a 3,00). Stessa quota anche per Wrongonyou.

