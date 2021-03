Smetto Quando Voglio: il drink “Er Murena”, il cameo dal film e le curiosità

Latinisti, massimi esperti di chimica computazionale, assi della macroeconomia dinamica: le migliori menti in circolazione ridotte ai margini della società. Uomini geniali, accademici di alto profilo umiliati dallo Stato e costretti ad arrangiarsi alla bene e meglio: c’è chi rinnega il proprio titolo di studio, chi lavora di notte ad una pompa di benzina gestita da un dispotico bengalese, chi è all’undicesimo anno da precario e vive ancora coi genitori. Versano tutti nella più totale indigenza.

Come loro, anche Pietro Zinni, neurobiologo tagliato fuori dall’università per far posto ad un raccomandato, si ritrova al verde. Sembra il 2020 scritto e diretto dal Covid, invece siamo in uno dei film più geniali e scatenati degli ultimi anni: Smetto Quando Voglio, opera prima di Sydney Sibilia.

Nel nuovo appuntamento di #agitatinonmescolati, la rubrica di Duke & Duke show che parla di cinema e realizza cocktail ispirati ai film cult, si parla della trilogia action comedy con protagonisti Edoardo Leo, Pietro Sermonti, Stefano Fresi, Libero De Rienzo, Paolo Calabresi, Valeria Solarino, Lorenzo Lavia e Valerio Aprea (oltre alla partecipazione “sfregiata” di Neri Marcorè).

Ma la nuova puntata non si limita ad analizzare e recensire il cult di Sibilia: oltre a snocciolare alcuni aneddoti interessanti sulla trilogia, viene realizzato il cocktail “Er Murena”, ispirato al villain del film. Un drink dalla doppia anima realizzato per noi dal Quarto Lato, locale del buon bere di Latina.

E non è tutto, perché direttamente da Smetto quando voglio arriva un piccolo cameo (spoiler: ricordate la scena con Leo a bordo piscina con la escort?) e la banda di Zinni & Co. non sarà l’unica ad apparire nel video, dal momento che i ragazzi de La banda della Migliara, divertente realtà parodia dei malavitosi di Romanzo criminale, fa capolino per scombinare i piani dei Duke & Duke.

