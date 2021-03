Sinner non si ferma, in semifinale all’Atp Miami

Jannik Sinner conquista le semifinali dell’Atp Masters 1000 di Miami. L’azzurro 19enne taglia lo storico traguardo superando in due set il kazako Alexander Bublik col punteggio di 7-6 (7-5), 6-4 dopo un’ora e 42 minuti di gioco con una prova maiuscola. E alla fine, Bublik riconosce le qualità straordinarie del rivale con un eloquente ”you are not human” (non sei umano). Venerdì Sinner tornerà in campo contro il vincente di Medvedev-Bautista Agut.