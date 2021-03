Scanzi vaccinato, Berlinguer: “Sospeso da Cartabianca”

Andrea Scanzi sospeso dalla puntata di questa sera di ‘Cartabianca’ su Rai3. La decisione è stata presa dalla conduttrice Bianca Berlinguer in attesa che sulla vicenda del giornalista, al centro delle polemiche dopo essersi vaccinato contro il Covid, si esprima la Commissione per il Codice Etico della Rai. “Avrebbe dovuto partecipare anche Scanzi, invitato da me in trasmissione e al centro di molte polemiche. E’ accusato di avere saltato la fila per il vaccino ottenuto con il via libera della sua Asl”, spiega Berlinguer, che fa anche riferimento alle parole del sottosegretario Sileri “che ha fatto il ragionamento che ho fatto io in questo momento”.

“Avevo invitato Scanzi anche in questa puntata di Cartabianca, è stato sempre con noi, ma ho appreso dalle agenzie che la Rai avrebbe investito il Comitato etico di questa scelta, se confermarlo o no in trasmissione. Per mia responsabilità, scelta mia, ho deciso di sospendere la sua partecipazione in questa puntata. Ne ho parlato anche con lui, ma spero di riaverlo con noi presto”, conclude la conduttrice del programma.