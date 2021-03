Sanremo: Amadeus e il coraggio di osare

Sanremo 2021: un grande plauso ad Amadeus e il coraggio di osare. Voto 10 per la serata di apertura del festival al direttore artistico nonché conduttore della kermesse canora italiana.

Grande determinazione e volontà nel voler fare il Festival a tutti i costi. Una scelta che ha ripagato in pieno in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

Certo, le prime immagini, con un Ariston vuoto, sono state demoralizzanti. Subito la mente vagava tra i ricordi di uno teatro pieno, delle sale stampa piene, i commenti con i colleghi, gli abbracci tra amici.

Ma se il teatro era senza gente, a riempirlo ci ha pensato la musica. Un’importante segnale di ripartenza e, chissà, di buon auspicio.

A trionfare, in questa prima serata la musica. E il coraggio di Amadeus di osare, insieme al tandem d’attacco Fiorello – Ibrahimovic.

Molto bene anche Matilda De Angelis, capace di conquistare con la semplicità.

Una sfida che alla vigilia sembrava quasi impossibile: come se il Monopoli affrontasse l’Inter (per restare in tema con la fede calcistica di Amadeus) senza sfigurare. Un team collaudato pronto a sfidare una squadra insidiosa e con tante avversità intorno. L’unione di intenti e il gioco di squadra, con la supervisione del direttore di Rai1 Coletta, hanno funzionato.

Le difficoltà di un tempo difficile, certamente, allietate da diverse ore di musica e spettacolo. Qualcosa di cui la gente aveva bisogno, al di là delle chiacchiere e dei boicottaggi.