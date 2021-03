Sanremo 2021, Tozzi ospite sabato sera

Amadeus ha svelato un altro ospite del Festival di Sanremo 2021: Umberto Tozzi.

L’indiscrezione arriva in merito ad una precisa domanda in merito alla solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

E con Tozzi che aprirà una raccolta fondi per la sua band che lo accompagnerà sul palco dell’Ariston.

“Sanremo ha una cassa di risonanza come niente altro in questo Paese e abbiamo voluto fare questo Festival proprio per permettere al settore di ripartire. Ci sono iniziative di raccolte fondi lanciate dagli stessi cantanti”.