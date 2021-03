Sanremo 2021, ordinanza Toti: stretta su misure anti Covid

Nuova ordinanza del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per contenere la situazione dei contagi nell’estremo Ponente della Liguria e in particolare a Sanremo dove nelle prossime ore inizierà il primo festival dell’era Covid. Come già annunciato nel pomeriggio la situazione dei contagi è stata valutata e si sono rese necessarie ulteriori misure contenute nel documento firmato dal governatore in serata e destinate al distretto sanremese che prenderanno il via dalla notte di domani.

L’ordinanza prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, come già stabilito per il distretto di Ventimiglia, il divieto di accesso alle aree gioco attrezzate in patch e giardini pubblici ma anche il divieto di asporto dopo le 18 salvo con la consegna a domicilio, mentre sarà vietata la vendita di alcolici tra le 18 e le 8.

L’ordinanza inoltre anticipa il coprifuoco dalle 21 fino alle 5 del mattino oltre a prevedere il divieto assoluto di assembramento e quello di manifestazione, se non in forma statica, e di spostamento dai comuni del proprio distretto, salvo motivi di salute, studio, lavoro. Le nuove misure rimarranno in vigore fino al 14 marzo per i distretti 1 e 2 cioè sia Sanremo che Ventimiglia.

“Siamo costretti a prendere nuove misure nostro malgrado perché la curva dei contagi è salita. Dobbiamo isolare i focolai prima che scoppi l’incendio. Le misure entrano in vigore da domani notte per consentire a tutti di organizzarsi, di ridurre le scorte”, ha detto Toti in serata in merito all’ inasprimento delle misure di contenimento contro la pandemia nel distretto di Sanremo nel Ponente estremo della Liguria dove, come già deciso per Ventimiglia.