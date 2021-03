Sanremo 2021, Elodie la stella della seconda serata

A Sanremo 2021 Elodie è senza dubbio la stella della seconda serata. Voluta fortemente da Amadeus per questa edizione nel ruolo di co-conduttrice, la cantante ha stregato il pubblico del Festival.

Prima con un abito mozzafiato, poi con un’esibizione da urlo.

Ma soprattutto per il suo monologo: non è stato facile per l’artista raccontarsi, dalle origini al successo.

«Sono Elodie, e per parlare davanti a voi ho dovuto abbattere un muro: parlare in pubblico non mi ha mai messo a mio agio. Ma tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe cose belle nella mia vita. Vengo da una borgata romana, dove ci sono anche persone arrabbiate e demoralizzate. Io ero una di quelle»

«Non mi sentivo all’altezza. Non mi piaceva la mia voce e, soprattutto, mi sono accorta che non avevo gli strumenti: tante volte non mi sono data delle possibilità. Non ho finito il liceo, non ho preso il diploma o la patente. Ho sbagliato, lo so. In certi contesti è difficile focalizzarsi su cosa vuoi essere da grande».

«Il mio fidanzato in un suo pezzo dice “Voi ci rubate il tempo, che è l’unica cosa che abbiamo”, e ha ragione. Se nasci in certi contesti, devi lavorare più degli altri per ottenere quello che già dovresti avere. E quindi lavori di più per sopravvivere».