Sanremo 2021, Amadeus: “Triplete? Se ci sarà un’idea”

‘Triplete’ per Amadeus a Sanremo? “Se ci sarà un’idea”, dice il diretto interessato. Rispondendo alla proposta di essere al timone del festival per una terza volta consecutiva, da parte dall’ad Rai, Fabrizio Salini, Amadeus ha detto: “Ieri l’ho detto in maniera consapevole, avevamo già valutato questo con Fiorello, perché pensiamo, come ho detto ieri, che questo sia un grande evento e quindi ci vuole l’energia, la forza, le idee per rendere merito a Sanremo. Quindi ringrazio Salini per la proposta ma al momento l’idea è quella di fermarci noi un attimo e poi se la Rai lo desidera e il pubblico lo desidera ovviamente si ritrova l’energia, la voglia, la forza e l’idea, perché tutto nasce dall’idea… A Sanremo ci si lavora un anno ma questo Sanremo è come fossero stati due”.