Come potrebbe essere il Samsung Galaxy S21 FE? Le prime indiscrezioni

Dopo aver lanciato con successo la versione S20 Fe, Letsgodigital annuncia la possibilità di un nuovo modello: il Samsung Galaxy S21 FE. L’indiscrezione arriva dal portale olandese.

Quando è previsto il Samsung S21 FE?

Con ogni probabilità il modello S21 FE verrà probabilmente rilasciato nella seconda metà del 2021. Così come sembra esserci un Samsung Galaxy Note 21 FE nella pianificazione per la seconda metà dell’anno.

L’S21 ha anche adottato varie caratteristiche del più economico S20 FE, come il display piatto con risoluzione Full HD e il retro in plastica.

Di conseguenza, l’S21 è stato anche commercializzato a un prezzo inferiore rispetto all’S20 dell’anno precedente.

I primi risultati di vendita mostrano che Samsung ha preso la decisione giusta al riguardo. Le vendite in preordine della serie S21 sono state notevolmente migliori rispetto all’anno precedente.

Design Galaxy S21 Fan Edition

Per il momento, non si sa quali specifiche riceverà questo nuovo modello.

Per dare una prima impressione sul possibile design del Samsung Galaxy S21 FE, il graphic designer interno Giuseppe Spinelli , in arte Snoreyn, ha realizzato una serie di render del prodotto.

Le immagini 3D sono progettate sulla base dei già disponibili S21 e S20 FE e sono proiettate in uno stile Samsung abbinato.

Con il Galaxy S21 FE, Samsung vorrà attirare i giovani di successo. Ecco perché sono stati scelti quattro colori alla moda con una tavolozza di colori chiari; grigio, blu, viola e verde.

Il modello precedente è apparso in non meno di 6 colori scintillanti, quindi si potrebbe presumere che siano offerte almeno diverse opzioni di colore.

Ovviamente, la nuova Fan Edition è anche resistente alla polvere e all’acqua (IP68), come ci si aspetterebbe da un telefono di fascia alta. Inoltre, molto probabilmente lo scomparto della SIM verrà spostato nella parte inferiore del dispositivo, come nel caso degli altri modelli S21. Gli appassionati di audio dovranno purtroppo fare a meno di un jack per cuffie da 3,5 mm.

Quello che spicca subito del Samsung S21 FE disegnato da Giuseppe è il sistema di telecamere. I tre modelli S21 disponibili sono caratterizzati da una telecamera appositamente progettata, in cui l’isola della telecamera viene fusa con la cornice sul lato e sulla parte superiore del dispositivo. Per rendere la Fan Edition più economica, abbiamo deciso di non implementare questa svolta di design nell’S21 FE.

Il design della tripla fotocamera è paragonabile a quello dell’S20 FE. Abbiamo scelto di mantenere il colore del modulo fotocamera uguale a quello della custodia. L’anno scorso, l’isola della fotocamera ha ottenuto una combinazione di colori scuri con un contrasto più forte, indipendentemente dalla variante di colore scelta.

In termini di specifiche della fotocamera, non ci aspettiamo grandi differenze rispetto allo scorso anno. Infine, anche la fotocamera dell’S21 e dell’S20 è in gran parte identica l’una all’altra. Il modello FE è stato dotato di una fotocamera selfie da 32 MP lo scorso anno. La tripla fotocamera posteriore è composta da una fotocamera grandangolare e ultra grandangolare da 12 megapixel e da una telecamera da 8 megapixel con zoom ibrido 3x e zoom spaziale 30X. Puoi registrare video in 4K con l’S20 FE e riprodurli in 8K.

L’S21 FE avrà probabilmente la stessa configurazione della fotocamera dell’S20 FE. Funzionalità aggiuntive sono rese possibili dal rinnovato sistema operativo Android 11, in combinazione con l’ interfaccia One UI 3.1 . Pensa alle nuove funzionalità come Object Eraser e registrazione Multi Mic, oltre a una funzione Single Take migliorata e autofocus touch.

Specifiche tecniche previste

Le dimensioni dello schermo dei modelli S21 sono rimaste le stesse dell’anno scorso. L’S21 è il più piccolo con il suo display da 6,2 ”, seguito dall’S21 Plus con il suo display da 6,7”. L’S21 FE avrà probabilmente di nuovo un display Full HD + da 6,5 ​​”, con il quale sarà posizionato tra il modello base e il modello Plus in termini di dimensioni.

Lo schermo molto probabilmente supporterà l’elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hertz, ma probabilmente mancherà il supporto HDR. Logicamente, verrà nuovamente scelto un sistema di telecamere perforanti per ospitare la fotocamera selfie.

Presumibilmente verrà utilizzato lo stesso Exynos 2100 degli altri modelli S21. Tuttavia, probabilmente verrà incorporata meno RAM, ma potrebbero essere nuovamente offerte due opzioni: 6 GB e 8 GB di RAM. La capacità di archiviazione di 128 GB / 256 GB verrà probabilmente mantenuta.

Sarà interessante vedere se il Samsung Galaxy S21 FE avrà uno slot per schede di memoria. Con gli altri modelli S21, Samsung ha scelto di omettere il comparto microSD, in modo che le opzioni per espandere la memoria siano limitate al cloud storage. Samsung potrebbe mantenere il comparto della memoria microSD con la Fan Edition, anche se è altrettanto probabile che verrà lasciato fuori per motivi di costo.

Inoltre, è in linea con le aspettative che l’S21 Fan Edition avrà anche una batteria extra large. Infine, questa era anche una delle caratteristiche forti del precedente modello FE. L’S20 FE era dotato di una batteria grande quanto l’S20 Plus; 4500 mAh.

Se Samsung continuerà su questa linea quest’anno, significherebbe che l’S21 FE sarà dotato di una batteria da 4.800 mAh, con supporto per la ricarica wireless cablata da 25 W / 15 W. Poiché la FE ha uno schermo leggermente più piccolo rispetto alla variante Plus, è probabile che questo modello offra anche una durata della batteria leggermente migliore. La batteria da 4.800 mAh dell’S21 Plus garantisce una durata della batteria di oltre 12 ore.

Probabilmente il caricabatterie non sarà incluso, lo stesso vale per i tappi per le orecchie. Samsung ha già avviato questa tendenza con gli altri modelli S21. La ragione ufficiale di ciò è che Samsung vuole contrastare l’eWaste, non fornendo un caricatore / tappi per le orecchie, l’ambiente può essere salvato.

Sfortunatamente, Samsung non lascia questa decisione al consumatore. Se l’ambiente è il driver principale, perché non offrire un caricabatterie con e senza caricabatterie per gli stessi soldi, come sta facendo Xiaomi con Xiaomi Mi 11 . Infine, molti vorranno acquistare un caricabatterie veloce, anch’esso confezionato separatamente, spedito separatamente, ecc. I benefici ambientali saranno quindi molto limitati.

Quanto costerà il Samsung Galaxy S21 FE?

Il Samsung S20 FE 5G (128 GB) ha ricevuto un prezzo al dettaglio suggerito di € 750 lo scorso anno e anche un modello 4G è stato rilasciato per € 650. I modelli S21 sono più economici sul mercato quest’anno rispetto allo scorso anno e, inoltre, disponibili solo con 5G. Molto probabilmente, anche l’S21 FE verrà rilasciato esclusivamente come modello 5G, dopotutto il 5G è il futuro e sostituirà il 4G nei prossimi anni.

Il modello base della serie S 2021 è disponibile a un prezzo di partenza di € 850 (128 GB). Tra sei mesi, il prezzo dell’S21 sarà indubbiamente diminuito, rendendo plausibile che anche il Galaxy S21 FE sarà commercializzato a un prezzo inferiore rispetto allo scorso anno. Ad esempio, Samsung può impedire che la Fan Edition sia ancora più costosa del modello base al momento del lancio. Potresti essere in grado di acquistare il nuovo modello per circa € 650. Mantenendo il prezzo di base lo stesso dell’anno scorso, ma questa volta con 5G, la serie S rimane accessibile a un vasto pubblico.

Con i modelli S21 già disponibili, Samsung ha scelto di non includere nella confezione di vendita un caricabatterie e nessun tappo per le orecchie. Questa nuova tendenza, avviata da Apple lo scorso anno , non sembra aver avuto un effetto negativo sui numeri di vendita. Non è quindi certo inconcepibile che il nuovo Galaxy S21 FE venga consegnato anche senza caricatore e tappi per le orecchie.

Samsung probabilmente offrirà la Fan Edition in una gamma di colori standard. S21 Plus e Ultra possono essere acquistati anche in un colore personalizzato, che può essere ordinato solo su richiesta tramite il sito Web Samsung. Tuttavia, questa opzione non è disponibile per il modello base, quindi è improbabile che i colori personalizzati vengano progettati per l’S21 FE.

Tuttavia, saranno indubbiamente disponibili diverse varianti di colore. Inoltre, Samsung annuncerà senza dubbio una gamma di accessori coordinati, comprese le custodie per telefoni realizzate con una varietà di materiali come silicone, tessuto e pelle.

Il quarto modello della serie S sarà probabilmente annunciato intorno a settembre, prima di allora ci aspettiamo un nuovo smartphone Galaxy Note . Nei prossimi mesi verranno indubbiamente resi noti maggiori dettagli sulle specifiche tecniche e sul design del nuovo Samsung Galaxy S21 FE.