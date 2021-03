Salvini giovedì a Budapest, incontro con Orban

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Budapest giovedì 1 aprile per un incontro multilaterale con il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán e il primo ministro della Polonia Mateusz Morawiecki. L’incontro arriva dieci giorni dopo che Orban aveva annunciato alla radio pubblica ungherese la sua intenzione di lavorare insieme con partiti del suo stesso orientamento in Italia e Polonia per riorganizzare la destra europea, spiegando di avere in programma un incontro con il leader della Lega e con Morawiceki: “Pianificheremo insieme il futuro”, aveva detto il premier ungherese.

“Io mi sto occupando molto più concretamente di vaccini e di rimborsi alle imprese italiane, di quello che accadrà in Europa ne parleremo più in là”, aveva replicato Salvini, nonostante giorni prima avesse menzionato in un’intervista via social ad Annalisa Chirico l’idea di un nuovo gruppo nel Parlamento Europeo con polacchi e ungheresi.