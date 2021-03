Ronaldo: “Ho battuto il record di Pelé”. E O rei si congratula

“Ora ho superato Pelé”. Cristiano Ronaldo festeggia il record di gol e Pelé si complimenta. Il fuoriclasse portoghese esulta dopo la tripletta realizzata contro il Cagliari, nel successo per 3-1 ottenuto dalla Juventus, e si gode il nuovo record di gol strappato a O rei. CR7 arriva a quota 770 e certifica il sorpasso. “Le ultime settimane sono state piene di notizie e statistiche che mi hanno definito il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, superando i 757 gol ufficiali di Pelé. Anche se sono grato per quel riconoscimento, è il momento di di spiegare perché non ho riconosciuto quel record fino a questo momento. La mia eterna e incondizionata ammirazione per Edson Arantes do Nascimento, come il rispetto che ho per il calcio della metà del ‘900, mi ha portato a prendere in considerazione il suo score di 767 reti, considerando ufficiali i suoi 9 gol per la squadra dello stato di San Paolo, così come il suo unico gol per la squadra militare brasiliana”, scrive Ronaldo su Instagram.

“Il mondo è cambiato da allora e anche il calcio è cambiato, ma questo non significa che possiamo semplicemente cancellare la storia in base ai nostri interessi. Oggi, tagliando il traguardo ufficiale di 770 gol nella mia carriera professionistica, le mie prime parole sono dedicate a Pelé. Non c’è giocatore al mondo che non sia cresciuto ascoltando storie sulle sue partite, i suoi gol, i suoi successi, e io non faccio eccezione. E per questo motivo, sono pieno di gioia e orgoglio perché raggiungo la vetta della classifica dei bomber e superùo il record di Pelé, qualcosa che non avrei mai potuto sognare da bambino di Madeira”, dice CR7, puntando a nuovi “record e trofei”. “Questa storia è ancora lontana dalla fine. Il futuro è domani e c’è ancora tanto da vincere per la Juventus e il Portogallo”.

E sempre sui social arriva il messaggio di Pelé, che ‘abdica’: “Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali”, scrive il totem brasiliano pubblicato una foto che lo ritrae insieme a CR7.