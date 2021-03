Roma scrive a Lega: “Perché rinvio Juve-Napoli?”

La Roma ha scritto una lettera alla Lega calcio di Serie A per chiedere chiarimenti sulle “motivazioni di interesse sportivo” che hanno portato allo spostamento della gara tra Juventus e Napoli.

Secondo la Roma lo spostamento è privo “di adeguata giustificazione” una scelta “immotivata” salvo quella di favorire il calendario del Napoli. La Roma inoltre aggiunge, a quanto apprende l’Adnkronos, che “le richieste di rinvio devono essere presentate almeno 15 giorni prima della gara. Vi chiediamo di sapere quando è stata formulata la richiesta e se l’avete ricevuta nei tempi consentiti dal regolamento”. La Roma ha inoltre chiesto il “rinvio di Roma-Napoli” in programma il 21 marzo allo stadio Olimpico.

Ieri la Lega ha disposto il rinvio di Juventus-Napoli a mercoledì 7 aprile, con inizio alle ore 18.45. Il match, originariamente programmato per il 4 ottobre, in un primo momento è stato rinviato al 17 marzo. La gara in autunno non è stata disputata per la mancata presenza della formazione partenopea a Torino per 2 casi covid nel gruppo squadra. Il 3-0 deciso dal giudice sportivo non è stato confermato nel corso del procedimento e il match è stato riprogrammato.