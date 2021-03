Quelli che il calcio, la puntata del 14 marzo

Nello studio di “Quelli che il calcio”, domenica 14 marzo alle 14 su Rai2, Luca Bizzarri sfiderà un titano dello sport, il campione della palla ovale Martin Castrogiovanni in una prova rugbistica che desterà non poche preoccupazioni negli altri due conduttori, Mia Ceran e Paolo Kessisoglu.

Ospiti e anticipazioni della puntata

In loro compagnia i comici Francesco Paolantoni e Dario Vergassola, quest’ultimo reduce dalle fatiche del suo ultimo libro, “Storie vere di un mondo immaginario”. Seguiranno con loro le partite del pomeriggio la conduttrice sportiva Federica Fontana, l’ex pattinatrice sul ghiaccio Valentina Marchei e Adriano Panatta. Da Roma, Enrico Lucci continuerà il racconto di “Avanzi Festival”, la kermesse musicale e varietà alternativo con “tantissimi vip”. Dopo la precoce eliminazione della Juventus dalla Champions League, per l’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri, alias Ubaldo Pantani, è tempo di rivincite e di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Così come è già ora di conoscere gli argomenti della prossima stagione di Report, con l’imitazione di Sigfrido Ranucci (sempre Pantani). In tema Sanremo, l’Orietta Berti di Brenda Lodigiani tenterà altri avvicinamenti al pubblico più giovane, ma tornerà anche la perfetta Serena Bortone di Barbara Foria. Irresistibili giochi di parole saranno poi la cifra stilistica dello scrittore demenziale Gustavo delle Noci, interpretato da Toni Bonji. Non mancheranno infine incursioni comiche nell’attualità: Paolo sarà il virologo Bassetti, e Luca impersonerà un sostenitore spaesato del Movimento 5 Stelle. Tenendo un occhio sulla quinta tappa della Tirreno-Adriatico, su cui aggiornerà Marco Mazzocchi, due le partite che si seguiranno dagli stadi alle 15: a Torino il granata ed ex ct della nazionale di pallavolo Mauro Berruto ospiterà la capolista Inter del comico Gioele Dix, mentre a Parma lo scrittore emiliano Paolo Nori sarà in compagnia della giornalista romanista Francesca Brienza per la sfida contro i giallorossi.