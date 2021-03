Quando il gioco è dei vip: celebrità appassionate d’azzardo

Il gioco d’azzardo è un passatempo per tutti, perché anche i più insospettabili giocano. Sarà quel che sarà, ma ciascuno ha la sua passione. Ed è una ovvia conseguenza dell’animo umano, questa. Puntare dei soldi rende interessante il tutto. E chi ne ha di più, giocoforza, punta ancora di più. Non è tutto guadagno: è adrenalina, voglia di farcela, agonismo. Tutto controllato dal cervello e dal neurotrasmettitore chiamato dopamina.

Ma chi sono gli insospettabili che giocano d’azzardo? Michael Jordan vi dice qualcosa?



Chiedere alla redazione di Top Bonus Italia, che è andata nel dettaglio delle passioni dei vip. Poker, casinò, giochi vari, tantissime altre attività e non solo. A cominciare da Michael Jordan, il cestista numero uno del mondo, grande appassionato d’azzardo. Un puntatore di prima categoria, uno scommettitore anzitutto su se stesso. E ancora: Sean Connery, uno dei grandi addii del 2020, era noto per essere un grande appassionato di blackjack, al punto che in Italia, negli anni ’60 per delle riprese sul suo James Bond, tra un ciak e l’altro era solito scommettere sul suo numero fortunato: il diciassette. Un numero che portò a Connery ben 15 milioni di lire. Di aneddoti poi se ne potrebbero citare moltissimi. E sempre ad Hollywood spicca un altro personaggio, tra le numerose celebrità appassionate di gioco.

Trattasi di Robert De Niro, un giocatore che va al di là del giocatore e che sfocia finanche nell’imprenditoria. De Niro è stato anche il protagonista di una delle pellicole più belle sul mondo del gioco, il celebre “Casinò”. Qui De Niro interpretava il personaggio di “Asso”, in cui ha investito la sua fortuna in casinò e resort di lusso. Oggi è socio di un mega resort con tanto di casinò situato nel paradiso tropicale di Antigua e Barbuda. Un progetto da oltre 250 milioni di dollari, che rendono De Niro socio di primissimo piano a tutti gli effetti.



Prima De Niro aveva già scommesso nel Nobu Hotel di Manila, con 380 tavoli da gioco e 1700 slot machine. Ben Affleck è un appassionato di blackjack, da parte sua. Al punto che fu allontanato da un casinò di Las Vegas per aver contato le carte durante una giocata. E la lista potrebbe continuare all’infinito e allargarsi, se si sposta l’attenzione all’Italia. In Penisola si ricorda Pupo quale grande appassionato di gioco, finito poi nella ludopatia purtroppo, poi superando i momenti difficili legati al gioco. Ed Emilio Fede, altro grande giocatore. Il conduttore del TG4 è noto per essere stato uno degli sbancatori del casinò di Sanremo negli anni ’90, impresa poi bissata a Saint Vincent con un milione di euro.