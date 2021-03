Pubblicità, 25H holding e Urban visione: accordo per i circuiti led

L’accordo tra 25H holding e Urban vision potrebbe fare da apripista per tante altre aziende. Insomma, potrebbe diventare presto un modello da seguire in un momento difficile come quello che l’Italia sta vivendo a causa della Pandemia. Andiamo per gradi: 25H holding ha chiuso un accordo con Urban vision per gli impianti pubblicitari di Roma e Milano fino a dicembre 2021. Grazie a quest’accordo, a quanto pare, potrebbe arrivare una vera e propria boccata d’ossigeno a molte aziende (grandi e piccole) che puntano sulla pubblicità.

Ma cos’è 25H holding?

Si tratta di una società che nasce in un contesto di piccole realtò imprenditoriali che hanno difficoltà a stare al passo con l’evoluzione e il cambiamento del mercato. La società crea, sviluppa e consolida brand non solo in Italia, ma anche all’estero. Si rivolge a Startup, piccole e medie imprese o multinazionali con nuovi progetti o prodotti.



Con questo accordo, in definitiva, i brand già esistenti (o quelli nuovi) verranno pubblicizzati all’interno di alcune piazze di Roma e Milano dove Urban Vision opera con i suoi circuiti led innovativi. In tempo di crisi e piena pandemia 25 H Holding, che fa capo a Driss El Faria (giovane imprenditore milanese) lascia il segno.