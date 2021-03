Profumi donna Shiseido: tutto quello che non sai

Il marchio Shiseido è da sempre uno dei più apprezzati nel campo della cosmetica e dei profumi. Si tratta di un brand storico nato nel 1872 a Tokyo grazie a Arinobu Fukuhara che aprì la prima farmacia in stile occidentale in Giappone. Un’intuizione importante visto che dopo moltissimi anni dopo il marchio Shiseido è uno dei più importanti al mondo grazie ad una qualità eccelsa dei prodotti e le innovazioni orientali e occidentali per fungere da fonte di ispirazione di bellezza, intesa soprattutto come bellezza spirituale giapponese, per le donne di tutto il mondo.

L’obiettivo del marchio è quello di far sbocciare la bellezza attraverso il benessere e la vitalità di anima e corpo. Il famosissimo marchio Shiseido, la camelia, nacque con Shinzo Fukuhara quando divenne il primo presidente di Shiseido nel 1915. Il figlio del patron Shiseido aveva studiato arte in Europa ed era rimasto profondamente influenzato dall’Art Nouveau e dalla sua interpretazione artistica dei fiori e delle piante. Nella cultura giapponese la camelia è considerato un simbolo del divino e ha giocato un ruolo fondamentale nelle cerimonie tradizionali per centinaia di anni.

Il nome Shiseido è stato scelto per la possibilità di esprimere potere e di ispirare tutti coloro che lo incontrano. Secondo gli storici il nome Shiseido venne scelto da Arinobu grazie all’ispirazione trovata da un passo dell’I Ching (il Libro dei Mutamenti), un testo antico che è stato utilizzato a scopo divinatorio per migliaia di anni. Shiseido significa: Do (堂): “casa di”, Shi Sei (資生): “dove tutto è nato.”

L’obiettivo era quello di esprimere dunque potenza, leggerezza, naturalità. E da sempre il marchio Shiseido si impegna a favore dell’innovazione della bellezza, frutto dell’unione del meglio della scienza occidentale con la saggezza orientale.

I profumi Shiseido

Il marchio Shiseido vanta numerosi profumi che hanno fatto la storia e che continuano a raccogliere un enorme successo. Un esempio è rappresentato da Shiseido Ever Bloom, una fragranza che mescola sentori di fiorito, fiori d’Arancio e Gardenia creando così una freschezza sensuale lasciando sul corpo un’impronta preziosa.

Sempre nel campo dei profumi femminili una delle fragranze più amate è Shiseido Rising Sun. Si tratta di un profumo luminoso e sensuale perfetto per l’estate grazie al mix di essenze naturali. Inoltre è stato attentamente selezionato per un’esposizione sicura ai raggi solari.

Quando si parla di profumi Shiseido non si può non citare un classico: Shiseido Ginza. Si tratta di un profumo storico del noto marchio giapponese che grazie alla sua composizione rende omaggio alla bellezza, alla femminilità e all’eleganza naturali. Si tratta di un profumo moderno, floreale e fruttato in grado di esaltare la femminilità e la sensualità di ogni donna.