Qualcomm, nuovi processori mobile in arrivo

Il 2021 sarà un anno molto produttivo per la regina del chipmaking, che molti di noi appassionati al mondo della tecnologia conoscono con il nome di Qualcomm. La casa californiana, in previsione dell’arrivo di tanti nuovi smartphone di fascia alta, è pronta a svelare sempre più informazioni su tre nuovi processori mobile, che caratterizzeranno il mercato Android nei prossimi mesi.

I nomi finora trapelati sono i seguenti: Snapdragon 775, Snapdragon 788 e Snapdragon 888 in versione 4G. Si tratta di chipset dalle applicazioni molto variegate, che possono offrire la giusta “spinta” a smartphone di fascia media così come ai veri top di gamma.

Partendo dal primo processore in arrivo (Snapdragon 775), Qualcomm conferma che si tratta del diretto successore di Snapdragon 765: una piattaforma hardware che durante l’anno passato ha suscitato molti consensi tra gli utenti e i produttori, riuscendo a simulare alla perfezione caratteristiche premium anche su smartphone di fascia medio-alta.

Snapdragon 775 sarà prodotto con un processo a 5 nanometri e permetterà completa connettività 5G (con una compatibilità accertata anche per le onde dello spettro sub-6GHz). Il chipset è da considerare “fratello minore” di Snapdragon 788, che punterà tutto sulla compatibilità con le memorie UFS 3.1 e porterà la frequenza di clock ad un livello leggermente superiore al 775.

Arriviamo infine a Snapdragon 888 4G, il vero asso nella manica di Qualcomm per questo primo semestre del 2021, trattandosi di una versione “lite” del potente 888. Molti utenti, in verità, sono rimasti sorpresi dalla possibilità del lancio di un chipset premium non 5G: la scelta del brand ha comunque senso se considerata in una prospettiva globale, in quanto non tutti i potenziali utenti vivono in paesi in cui il 5G è abilitato a pieno regime.

Ci aspettiamo a breve la pubblicazione delle date in cui vedremo i nuovi Snapdragon: quali produttori approfitteranno della novità per primi?