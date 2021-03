Primavera 2021: le tendenze food

La primavera è alle porte e in attesa della riapertura dei ristoranti, TheFork – app leader per la prenotazione del ristorante online a livello globale – ha intervistato i suoi utenti e ristoranti partner per scoprire quali saranno le tendenze gastronomiche della bella stagione che prende avvio il 21 marzo.

L’opinione degli utenti

I piatti preferiti dagli utenti al ristorante in primavera sono vari al punto che è difficile fare una classificazione. Vi sono però alcune nette preferenze. Spiccano tutte le ricette a base di pesce, con una particolare predilezione per gli spaghetti con vongole e/o i frutti di mare, per i crudi all’italiana e per il classico fritto di paranza. Qualcuno poi cita specificamente polpo e crostacei anche molto particolari come le canocchie. Gli utenti sembrano inoltre orientarsi soprattutto sui primi che raccolgono circa 1/5 delle preferenze, sono però molto diversificati i formati (si va dai tonnarelli ai paccheri passando per fregola, troccoli e fettuccine) e i condimenti (si spazia dalla cacio e pepe alla genovese alle ricette a base di ingredienti di stagione primi tra tutti asparagi e carciofi). Meno ordinato con il clima più mite è invece il risotto. Non mancano alcuni sporadici casi di chi cerca pietanze etniche: il sushi va per la maggiore, ma qualcuno nomina cous cous, paella e hummus. La carne è preferita da circa il 10% soprattutto cruda o preparata nel classico barbecue. Tra le verdure spiccano insalata, asparagi e carciofi. Per il 7.8% dei rispondenti il piatto che si ordina in primavera al ristorante è la pizza.

TheFork ha inoltre chiesto ai suoi utenti quale sarà secondo loro il piatto novità della primavera 2021. A fronte della domanda non guidata la maggioranza ha indicato il bowl di poké mentre tra le opzioni indicate da TheFork sulla base dei piatti più stravaganti che stanno comparendo nei menù dei ristoranti italiani in questo periodo i più gettonati sono stati il sushi all’italiana – come il gunkan alla carbonara – (35,8%), i cannoli salati (28,8%) e il crocchettone (15%).

Se parliamo invece di ingredienti tipici della stagione primaverile preferiti, i più votati sono fragole (46%), asparagi (45,5%), carciofi (35%), ciliegie (34%) e formaggi ovini e caprini (23%). Gelato, (32,8%), tiramisù (22%) e cheesecake (14%) sono invece i dolci più gettonati per la stagione calda. Per quanto riguarda la scelta del ristorante al primo posto troviamo quelli di pesce (29%), seguiti da indirizzi che offrono una cucina mediterranea (21%) e regionale (17,9%). Infine, TheFork ha chiesto quale fossero i drink preferiti per la primavera 2021: spritz (24,8%), prosecco (22%) e il classico vino bianco (13%).

I menù di primavera al ristorante

Cosa comparirà nei menù dei ristoranti per la primavera 2021? Che sia da gustare in presenza o da ordinare con consegna a domicilio e d’asporto, gli ingredienti che sicuramente non mancheranno sono asparagi (41%), carciofi (32%), rucola (30%), formaggi ovini e caprini, (29%) e fragole (29%). Infatti, tra i piatti che i ristoranti proporranno come novità per la prossima stagione compaiono ricette come branzino in crosta di panko, asparagi e bufala (Antica Torre di Treviso) pici al pesto con fragole (Orto Verde & Goloso di Roma) o ancora polpo alla griglia su letto di crema di carciofi (My Dream di Piombino). Se invece parliamo dei piatti più ordinati al ristorante in primavera, i rispondenti hanno indicato molte ricette classiche, come i crudi di pesce e carne, i primi di mare e la frittura. Spiccano poi delle proposte più originali come tagliata di manzo in salsa di melograno (L’Angolo Divino al Vaticano di Roma), bucatini con sarde, finocchietto, passolini e pinoli (Solemar Club di Palermo) e spaghetti con doppia consistenza di pomodoro giallo, vongole veraci e caciocavallo fermentato (Me Restaurant di Pizzo).

Tra i dolci più richiesti nell’esperienza dei ristoratori troviamo tiramisù (43,8%), mousse e semifreddi (13%) e gelato (13%), mentre fra i drink si aggiudicano il podio spritz (39%), prosecco (28%) e vino bianco (22%) – in linea con le preferenze degli utenti.

Infine, a fronte della stessa domanda guidata posta agli utenti circa il piatto originale che si affermerà nelle prossime stagioni calde, troviamo al primo posto il sushi all’italiana (37%) seguito dai cannoli salati (11%) e menzioni a ricette diverse come cheesecake salata (Il Ristovolante di Torino), pesce al sale (Scialài Trattoria di Alezio) e tataki di pesce spada (Le Bar à Vins di Pietrasanta).