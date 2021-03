Precompilata 2021, slitta al 10 maggio

Slitta la precompilata 2021. L’Agenzia delle Entrate la metterà a disposizione dei cittadini il 10 maggio 2021 anziché il 30 aprile. Il ministero dell’Economia comunica, inoltre, che verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della Certificazione unica all’Agenzia delle Entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Il ministero dell’Economia comunica, inoltre, che nel decreto Sostegni verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della ‘Certificazione Unica’. In particolare, la prima misura consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l’adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.

Vengono così accolte le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie, varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale, causata dalla pandemia, che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.