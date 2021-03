Pmi, legame positivo tra maturità digitale e sensibilità ambientale

C’è un legame positivo tra maturità digitale e sensibilità ai temi ambientali delle Piccole e Media Imprese italiane: quelle più propense a investire nel digitale sono anche più attente alla sostenibilità. Un’evidenza che emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio Innovazione Digitale nelle Pmi del Politecnico di Milano, cui ha partecipato TeamSystem, orientata a comprendere i benefici della digitalizzazione delle Pmi in termini di performance economica e di sostenibilità ambientale.

La ricerca ha definito un Indice di Maturità Digitale delle Pmi italiane, su un campione di circa 500 Pmi, costruito indagando quattro macroaree di business: cultura e organizzazione per l’innovazione, digitalizzazione sia dei processi core sia di quelli di supporto e utilizzo di tecnologie ad alto impatto innovativo. Per rispondere alle domande di ricerca sono state svolte diverse tipologie di analisi: quelle relative alla classe latente e le micro e macro-econometriche, basate su un paniere di indicatori di digitalizzazione.

Secondo la ricerca, in Italia solo il 34% delle Pmi può definirsi ‘digitally mature’: si tratta di imprese che mostrano concretamente un elevato grado di maturità rispetto a tutte le aree. L’11% del campione analizzato, invece, rientra nella categoria ‘committed’, ovvero aziende che hanno cultura e organizzazione aziendale votate all’innovazione digitale e sono quindi pronte a diventare pienamente mature.

Il 55% del restante campione si divide in aziende che possono definirsi ‘digitally immature’ (23%), carenti dal punto di vista dell’innovazione digitale su tutte le aree, e ‘process-oriented’ (32%), imprese che hanno rivolto gli sforzi verso la digitalizzazione di base e tattica dei processi core e di supporto, ma meno pronte culturalmente e meno interessate alla tecnologia innovativa.

In questo quadro, un incremento del 10% nel Digital Maturity Score è associato a un incremento del 6,0-7,9% nell’indice di sostenibilità, calcolato tramite l’interrelazione tra gli interventi fatti in ottica sostenibile e la varietà di azioni introdotte. Uno scenario in cui, in generale, le medie imprese si mostrano più sensibili delle piccole, con una differenza nell’indice di sostenibilità del 22,7%.

Sempre relativamente alla sostenibilità, le aziende di Manifattura e Costruzione risultano avere un indice più elevato, mediamente del 23,4%, mentre le Pmi che hanno anche la Pa come cliente hanno un indice mediamente più basso (circa -12%). Complessivamente, quasi il 30% del panel ha dichiarato di aver fatto investimenti in sostenibilità legati alla produzione dei beni o dei servizi, e il 28% ha allocato budget sulle tecnologie per il rispetto dell’ambiente. Gli investimenti focalizzati sulla sede di lavoro, invece, hanno riguardato il 26% delle Pmi italiane.

“I dati dello studio dimostrano che trasformazione digitale e sensibilità ambientale sono due elementi fortemente correlati e sembra chiaro che le Piccole e Medie Imprese più propense a investire nel digitale sono anche quelle più attente ai temi della sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Federico Leproux, ceo di TeamSystem.

“Ci troviamo tutti di fronte a una sfida di portata storica e non sono più rimandabili strategie di ampio respiro che mirino a conciliare la sostenibilità ambientale con l’innovazione, seguendo peraltro quelle che sono le due principali linee-guida del Next Generation Eu – aggiunge – Trasformazione digitale e rispetto per l’ambiente devono essere affrontate da tutti gli attori con un approccio univoco e sinergico, poiché per far sì che la società in futuro si possa poggiare su solide basi di sviluppo e di prosperità, il digitale dovrà essere sempre più alleato della sostenibilità e viceversa”.