Piemonte zona rossa, verso stretta di Pasqua e Pasquetta

Piemonte zona rossa verso una stretta delle misure e dei divieti nei giorni di Pasqua e Pasquetta, con chiusura anticipata alle 13 per tutti i supermercati e divieto di recarsi nelle seconde case per coloro che non sono residenti in regione. Sono queste, a quanto si apprende, le misure in programma nei giorni di festività di cui il presidente Cirio discuterà domani in un incontro con gli Enti locali.