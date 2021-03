Pd, Sardine al Nazareno: “Assembramenti? Rispettate norme”

Nota delle Sardine dopo il presidio convocato ieri davanti alla sede nazionale del Pd del Nazareno in seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti. “Assembramenti e scostamenti (dalla realtà). Nella giornata di ieri si è sollevato un dibattito sano, utile, sull’emergenza di aprire una nuova fase costituente del centrosinistra – si legge – Un dibattito che è solo agli inizi e che richiederà tempo, analisi e confronto. Se n’è poi sollevato uno, surreale, e strumentale, che intende screditarci e farci passare come irresponsabili e irrispettosi nei confronti dei divieti. Allora cerchiamo di fare luce”. “Ieri – prosegue la nota – si sono spostate pochissime persone, in virtù della manifestazione autorizzata dalla Questura di Roma in base all’art.18 Tulps. 77. Se vi siete chiesti come mai le decine di poliziotti e carabinieri che ieri prestavano servizio davanti al Nazareno non ci hanno arrestato la risposta non sta nel loro presunto asservimento ai poteri forti ittico-piddini. Al contrario, una circolare del Ministero dell’Interno (15350/117/2/1) specifica che si possono svolgere le manifestazioni pubbliche regolarmente autorizzate. La stessa circolare consente inoltre spostamento da e verso regioni e zone con più elevato livello di rischio qualora queste manifestazioni fossero di carattere nazionale”.

“Da ultimo, coloro che hanno partecipato a nome 6000sardine hanno effettuato tampone entro le 24 ore dalla manifestazione e durante il presidio sono state osservate tutte le precauzioni necessarie ai fini del contenimento della pandemia, verificato appunto dalle forze dell’ordine presenti al Nazareno. Smentiamo quindi tutte le notizie inesatte e pretestuose riportate da diverse testate giornalistiche a cui manderemo una diffida ufficiale nella giornata di oggi”, conclude la nota.