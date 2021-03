Ora legale e i benefici di bere acqua prima di andare a letto

Domenica 28 marzo torna l’ora legale e saremo costretti a dormire un’ora in meno. Quando le ore di sonno diminuiscono rispetto al solito, bere prima di andare a letto fa bene alla nostra salute, migliorando la qualità del sonno.

Mantenere una corretta idratazione e recuperare i liquidi persi, perdere peso e rimanere in forma, apportare al proprio organismo vitamine e nutrienti, purificare il proprio corpo dalle tossine accumulate: questi soltanto alcuni dei benefici derivanti dal bere acqua prima di dormire. Secondo uno studio americano infatti, questa pratica sembra essere davvero efficace per aiutare il proprio corpo non solo a mantenersi sano e forte, ma anche tonico ed in forma. Un aiuto essenziale per dormire ininterrottamente durante la notte, soprattutto quando, per motivi di lavoro, si è costretti ad alzarsi in anticipo rispetto al solito o in occasione del passaggio dall’ora solare all’ora legale, come avverrà questo fine settimana.

Secondo uno studio pubblicato sul National Center for Biotechnology Information, bere acqua calda prima di andare a dormire può favorire la circolazione sanguigna ed aiutare il corpo ad aumentare la produzione di sudore e ad eliminare le tossine. La sudorazione farà perdere un po’ di liquido durante la notte, ma rimuoverà anche le tossine ed i sali in eccesso nonché le cellule della pelle. Bere acqua prima di coricarsi ha una serie di vantaggi, ma bere troppo vicino all’ora in cui si va a dormire, può interrompere il ciclo del sonno. È necessario bere abbastanza acqua durante il giorno per evitare la disidratazione e prevenire l’assunzione di acqua in eccesso durante la notte. Se prediamo in considerazione un adulto standard che dovrebbe bere per la propria salute generalmente 2 litri di acqua al giorno, pari a 8 bicchieri, è possibile consigliare di bere un bicchiere d’acqua, pari a 25 cl, prima di andare a dormire.

Ecco i 4 benefici principali legati al bere acqua prima di andare a dormire

Dal sito In a Bottle (www.inabottle.it) ecco i 4 benefici principali legati al bere acqua prima di andare a dormire.

Bere prima di dormire idrata il corpo

Bere prima di addormentarsi aiuta il proprio corpo a recuperare i liquidi persi durante la giornata. Essendo composti per la maggior parte da acqua, è quindi davvero importante reidratarsi, in modo da reintegrare i minerali e i nutrienti necessari al proprio benessere. La notte sembra inoltre costituire il momento migliore per ripristinare il corretto livello di idratazione, essendo l’organismo completamente a riposo e non svolgendo alcuno sforzo fisico.

Bere acqua prima di andare a letto favorisce la funzione renale

Bere prima di dormire può favorire la funzione renale. “I reni funzionano meglio di notte quando siamo sdraiati. Essi filtrano circa 200 litri di sangue al giorno, con la componente liquida del sangue che è data appunto dall’acqua – afferma la dott.ssa Serena Missori – Se arriviamo disidratati alla fine della giornata, i reni possono essere più affaticati nello svolgere il loro compito.” Occorre però secondo la dott.ssa Missori evitare la sovra idratazione, altrimenti c’è il rischio di svegliarsi durante la notte per dover urinare. “Questo si potrebbe ripercuotere in negativo sulla salute: svegliarsi più volte durante la notte favorisce l’aumento del cortisolo, l’ormone dello stress, che causa la ritenzione idrica e fa aumentare di peso”.

Bere prima di dormire fa riposare meglio

Sempre lo studio** evidenzia come il non essere correttamente idratati prima di andare a dormire possa avere un impatto negativo sul proprio umore, influenzando il ciclo sonno-veglia generale. L’acqua, oltre a ripristinare il livello di idratazione corporea adeguata, aiuta anche ad apportare vitamine, nutrienti e minerali. Se assunta prima del sonno, i nostri ormoni, i livelli energetici, e l’attività muscolare si ribilanciano, aiutando l’organismo a raggiungere uno stato di relax ed armonia, fondamentale per un buon risveglio.

Bere acqua prima di andare a letto aiuta a eliminare le tossine

Un ulteriore beneficio che potrebbe dare il bere acqua prima di andare a letto è quello di purificare il proprio organismo dalle tossine accumulate a causa di una cattiva alimentazione, dall’inquinamento ambientale e da altri fattori. Se bevuta prima di dormire, l’acqua migliora l’efficienza del processo purificativo, agendo in particolare sul tratto digestivo, sul sistema muscolare e sulla luminosità della pelle.