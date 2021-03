OnePlus 9: arrivano gli smartphone top di gamma del momento

Ormai ci siamo: manca poco più di un giorno alla presentazione di OnePlus 9R, il nuovissimo smartphone flagship su cui l’azienda cinese ha deciso di puntare tutto quest’anno assieme ai due chiacchierati OnePlus 9 e 9 Pro, in questo momento al centro dell’attenzione degli appassionati Android per via delle innovazioni introdotte a livello di gestione del display e delle app più pesanti a livello di risorse.

Il 23 Marzo sarà la data in cui la variante “leggera” del terzetto aprirà le porte al ritorno del brand orientale, dopo mesi di attesa in cui si sono avvicendati tanti dubbi sull’assetto tecnico dei dispositivi. Grazie alle ultime novità del forum ufficiale OnePlus, possiamo avere certezza di cosa troveremo a bordo della nona generazione di smartphone, cominciando dallo schermo.

Il display sarà fondamentale per OnePlus 9 Pro: le specifiche mostrano chiaramente un OLED QHD+ e compatibilità HDR10+, quanto serve per dedicarsi alla visione di film, streaming e giochi di ultima generazione godendosi ogni particolare. L’asso nella manica rispetto ai display di altri produttori, però, sarà costituito dal tipo di processo produttivo utilizzato per la sua costruzione, così come dalla sua frequenza di aggiornamento.

In breve, il materiale utilizzato dall’azienda è un ossido a struttura policristallina, che conferisce allo schermo la capacità di essere utilizzato per più ore durante task intensi senza incidere in modo pesante sulla durata della batteria. A questo si aggiunge la capacità dello smartphone di calibrare automaticamente la frequenza di refresh dello schermo, che può abbassarsi addirittura a 1 Hz durante le attività più leggere, per tornare a pieno regime nelle più frenetiche sessioni di gaming.

Rimane infine da vedere se OnePlus aprirà il suo app store, al momento disponibile per gli utenti degli USA e del Canada, anche al pubblico europeo: più software per i nuovi top di gamma giocherebbe ovviamente a favore della loro promozione, entrando in competizione diretta con giganti quali Huawei e Xiaomi.