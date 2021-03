Olanda, ordigno esploso vicino laboratorio analisi Covid

Un ordigno è esploso vicino a un laboratorio di analisi per il coronavirus a Bovenkarspel, cittadina a nord di Amsterdam, in Olanda. Lo rende noto la polizia olandese su Twitter, spiegando che la deflagrazione è avvenuta alle 6 e 55 di questa mattina e ha infranto i vetri delle finestre del centro medico, ma non ha causato feriti o vittime. La polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto e ha isolato la zona.

”Un atto intenzionale”. Questa l’ipotesi sulla quale si sta muovendo la polizia olandese. Lo riporta l’emittente televisiva Nos, secondo la quale la polizia sospetta l’esplosione in un tubo. ”Qualcosa del genere non accade per caso, ma (l’esplosivo, ndr) deve essere posato appositamente”, ha dichiarato il portavoce della polizia olandese Menno Hartenberg. “Non sappiamo ancora esattamente cosa sia esploso, gli esperti stanno indagando”, ha aggiunto Hartenberg.